Игорь Кондратюк получил награду за помощь терробороне

Ведущий показал, какой именно нагрудный знак ему вручили.

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк получил награду за помощь Силам территориальной обороны Украины.

Почетную награду "Щит ТРО" шоумену вручил Командующий сил ТРО генерал-майор ВСУ Игорь Танцюр. Об этом Кондратюк рассказал в своем Instagram и показал соответствующие снимки, на которых видно, какой он получил нагрудный знак.

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Также продюсер отметил, что нужно продолжать делать все возможное, чтобы выгнать российских оккупантов с территории Украины.

"Продолжаем вместе работать, приближать нашу победу над российскими оккупантами – рашистами, нацистами и убийцами украинцев", — добавил Кондратюк.

Напомним, ранее продюсер вспомнил, как поссорился со скандальной ведущей Оксаной Марченко. Скандал между ними возник из-за того, что у предательницы были свои взгляды на то, что в 2014 году произошло на Донбассе.

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