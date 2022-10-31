Надя Дорофеева рассекретила свой вес и призналась, беременна ли

Также исполнительница ответила, чайлдфри ли она.
Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева решила пообщаться с подписчиками.
Знаменитости задали немало вопросов. В частности, поклонники Нади интересовались по поводу ее фигуры. У певицы спросили, какой у нее вес. Дорофеева не стала скрывать. Звезда призналась, что ее вес составляет 49 кг.
Также Наде задали и более пикантные вопросы. Поклонники поинтересовались, действительно ли их кумирка в положении. Дорофеева честно и коротко ответила, что нет. В подтверждение своих слов, знаменитость добавила фото, на котором у нее виднеется плоский животик.
Впрочем, фанаты решили, что артистка чайлдфри и планирует сознательно отказаться от рождения и воспитания детей. Надя тоже честно ответила, что нет. Так что звезда в будущем планирует стать мамой.
Отметим, сейчас Надя Дорофеева встречается с киевским ресторатором Мишей Кацуриным. Слухи об их отношениях начали распространяться еще с апреля. Лишь в июне пара подтвердила, что действительно встречается.
Читайте также: