Надя Дорофеева рассекретила свой вес и призналась, беременна ли

Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева решила пообщаться с подписчиками.

Знаменитости задали немало вопросов. В частности, поклонники Нади интересовались по поводу ее фигуры. У певицы спросили, какой у нее вес. Дорофеева не стала скрывать. Звезда призналась, что ее вес составляет 49 кг.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также Наде задали и более пикантные вопросы. Поклонники поинтересовались, действительно ли их кумирка в положении. Дорофеева честно и коротко ответила, что нет. В подтверждение своих слов, знаменитость добавила фото, на котором у нее виднеется плоский животик.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Впрочем, фанаты решили, что артистка чайлдфри и планирует сознательно отказаться от рождения и воспитания детей. Надя тоже честно ответила, что нет. Так что звезда в будущем планирует стать мамой.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, сейчас Надя Дорофеева встречается с киевским ресторатором Мишей Кацуриным. Слухи об их отношениях начали распространяться еще с апреля. Лишь в июне пара подтвердила, что действительно встречается.

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