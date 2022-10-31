Ігор Кондратюк отримав відзнаку за допомогу теробороні

Ведучий показав, який саме нагрудний знак йому вручили.

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк отримав відзнаку за допомогу Силам територіальної оборони України.

Почесну нагороду "Щит ТРО" шоумену вручив Командувач сил ТРО генерал-майор ЗСУ Ігор Танцюр. Про це Кондратюк розповів у своєму Instagram та показав відповідні знімки, на яких видно, який саме він отримав нагрудний знак.

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Також продюсер зазначив, що треба продовжувати далі робити все можливе, аби вигнати російських окупантів з території України.

"Продовжуємо разом працювати, наближувати нашу перемогу над російськими окупантами - рашистами, нацистами і вбивцями українців", - додав Кондратюк.

Нагадаємо, раніше продюсер пригадав, як почубився зі скандальною ведучою Оксаною Марченко. Скандал між ними виник через те, що зрадниця мала свої погляди на те, що 2014 року відбулося на Донбасі.

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