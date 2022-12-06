"Слава Україні": Усик привітав воїнів ЗСУ зі святом (фото)

Сьогодні, 6 грудня, в українських захисників свято – День Збройних сил України. До привітань долучився чемпіон світу WBO, WBA, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик.

Боксер опублікував фото привітання у своєму Instagram.

"Слава Богу. Слава Україні. З Днем Збройних Сил України", – написав Усик.

instagram.com/usykaa/

Нагадаємо, що захисників також привітав близький друг Усика – Василь Ломаченко. Однак підписники явно не оцінили такий жест боксера.

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