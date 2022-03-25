Сборная Украины выиграла общий зачет Кубка Европы-2021/22 по лыжной акробатике

По два представителя Украины попали в топ-3 мужского и женского зачетов.

Сборная Украины по лыжной акробатике заняла первое место в общем зачете Кубка Европы сезона-2021/22.

Украинские спортсмены суммарно набрали 1 818 очков - на 656 больше, чем финишировавший вторым Казахстан. Топ-3 замкнула Канада с 1110 очками.

Общий зачет среди мужчин выиграл украинец Владимир Кушнир с 414 очками. Вторым стал другой украинец Максим Кузнецов - 322 очка. В топ-10 попали еще два украинца - Захар Максимчук (четвертое место, 305 очков) и Марк Лайош (седьмое место, 248 очков).

В женском общем зачете украинка Оксана Яцык заняла второе место (312 очков), а ее соотечественница Ангелина Брыкина стала третьей - 307 очков. В топ-10 оказались еще две украинки - Диана Яблонская (шестое место, 249 очков) и Анастасия Гасюк (седьмое место, 214 очков).

Общий зачет этапов Кубка Европы сезона 2021/22:

1. Украина - 1 818 очков

2. Казахстан - 1 162

3. Канада - 1 110

4. США - 868

5. Беларусь - 706

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