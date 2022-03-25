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В Украину поступило более 213 тысяч упаковок препарата L-тироксин

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В Украину поступило более 213 тысяч упаковок препарата L-тироксин

Где можно получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии.

В аптечные заведения Украины начала поступать новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии, передает Минздрав.

В Украину поступило более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».

В аптеки начали отгружать:

  • L-тироксин в дозировке 50 мг – 59 760 упаковок,
  • L-тироксин в дозировке 75 мг – 35 748 упаковок,
  • L-тироксин в дозировке 100 мг – 75 568 упаковок,
  • L-тироксин в дозировке 125 мг – 27 060 упаковок,
  • L-тироксин в дозировке 150 мг – 15048 упаковок.

Вместе с тем дистрибьюторами из складов компании «АСИНО» в аптечные заведения осуществляется доставка препарата «Эутирокс», который также содержит действующее вещество левотироксин.

Получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных заведениях можно с помощью сервиса.

Напомним, из-за ажиотажа, вызванного российскими военными действиями, украинцы выкупили в аптеках запасы препаратов, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе медикаменты с действующим веществом левотироксин.

Минздрав вместе с партнерами и дистрибьюторами работают над восстановлением аптечного ассортимента лекарства для тиреоидной терапии.

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