ВСУ за сутки уничтожили несколько беспилотников врага и крылатые ракеты — Арестович

Российские войска значительно снизили интенсивность воздушных ударов.

Российские оккупанты в течение минувших суток пытались наносить отдельные воздушные удары по территории Украины, но их интенсивность стала гораздо меньше, чем все предыдущие дни.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем видеообращении 25 марта.

Он также отметил, что в течение суток враг практически избегал применения пилотируемой авиации, перешел к применению беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки.

"Но воздушные силы и армейское ПВО ВСУ уничтожают их и уничтожили за сутки несколько таких аппаратов, включая крылатые ракеты", — отметил он.

Напомним, ВСУ уничтожили российскую батальонную группу: из 648 оккупантов выжили только трое.

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