Обнародован рейтинг самых влиятельных политиков в Twitter: Байден на втором месте

Самым влиятельным мировым лидером в Twitter в 2022 году стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вслед за ним расположились президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает digi24, в рейтинг, составленный платформой Twiplomacy, которая с 2012 года внимательно следит за прогрессом цифровой дипломатии, вошли 50 политических деятелей со всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский в этом рейтинге, где доминируют лидеры Латинской Америки, занимает 7 место, а президент Франции Эммануэль Макрон – 12-ю позицию. Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в конце рейтинга – лишь на 48 месте среди самых влиятельных мировых лидеров в этой соцсети.

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В заявлении Twiplomacy говорится, что "первые три места в этом рейтинге достались лидерам с яркой личностью, геополитическим влиянием и большим количеством поклонников на национальном уровне". Это те факторы, которые определяют важность мирового лидера на платформе Twitter.

Для определения влияния были проанализированы данные с 2 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Алгоритм обращал внимание на такие показатели как упоминания, публикации, перераспределение публикаций, объем, "лайки" и количество людей, подписавшихся на определенную учетную запись.

Первые места в рейтинге, отмечают в Twiplomacy, не обязательно означают высокую долю внутренней популярности этих лидеров — несколько политиков, занимающих высокие строчки, на самом деле сталкиваются с проблемами лидерства в своей стране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский стал человеком в 2022 году по версии британской газеты Financial Times.

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