Трамп вернулся в Twitter и уже собрал миллионы подписчиков

Илон Маск отменил решение о блокировании аккаунта бывшего президента США, но неизвестно, вернется ли Трамп в эту соцсеть.

Новый владелец корпорации Twitter американский бизнесмен Илон Маск отменил решение о блокировании в соцсети аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. По состоянию на 15:30 воскресенья, 20 ноября, на его учетную запись подписалось более 80 млн читателей.

Как сообщает Reuters, аккаунт Трампа в Twitter имел более 88 миллионов подписчиков до того, как его заблокировали 8 января 2021 года.

Сразу после разблокирования он начал накапливать подписчиков и буквально мгновенно собрал почти 100 тысяч читателей. Некоторые пользователи сначала сообщили, что не смогли следить за восстановленным аккаунтом.

Фото: соцмережі

Ранее Маск провел опрос в своем Twitter о возобновлении аккаунта Трампа. Более 50% участников высказались за разблокировку страницы экс-президента. В голосовании приняло участие 15 миллионов пользователей.

"Vox Populi, Vox Dei (т.е. "Голос народа – голос божий")", — написал по этому поводу Маск и объявил о возобновлении аккаунта Трампа.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Дональд Трамп в ответ заявил, что не собирается возвращаться в Twitter и будет использовать свою соцсеть Truth Social.

"Я не вижу для этого никаких причин", — сказал в комментарии журналистам бывший президент.

Как известно, учетные записи Дональда Трампа в соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – были заблокированы в январе 2021 года. Тогда сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом в Вашингтоне здание Капитолия. Погибли несколько человек. Руководство соцсетей решило, что Трамп в своих аккаунтах подстрекал своих поклонников к беспорядкам.

Илон Маск приобрел Twitter в конце октября за 44 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Илон Маск сообщил о завершении голосования среди пользователей соцсети Twitter по восстановлению страницы Трампа.

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