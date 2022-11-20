Трамп повернувся у Twitter і уже зібрав мільйони підписників

Ілон Маск скасував рішення про блокування облікового запису колишнього президента США, але не відомо, чи Трамп повернеться до цієї соцмережі.

Новий власник корпорації Twitter американський бізнесмен Ілон Маск скасував рішення про блокування у соцмережі облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа. Станом на 15.30 неділі, 20 листопада, на його обліковий запис підписалося понад 80 млн читачів.

Як повідомляє Reuters, обліковий запис Трампа в Twitter мав понад 88 мільйонів підписників до того, як його заблокували 8 січня 2021 року.

Одразу після розблокування він почав накопичувати підписників і буквально миттєво зібрав майже 100 тисяч читачів. Деякі користувачі спочатку повідомили, що не змогли стежити за відновленим обліковим записом.

Фото: соцмережі

Раніше Маск провів опитування у своєму Twitter про відновлення облікового запису Трампа. Понад 50% учасників висловилися за розблокування сторінки експрезидента. У голосуванні взяли участь 15 мільйонів користувачів.

"Vox Populi, Vox Dei (тобто "Голос народу - голос божий")", - написав з цього приводу Маск і оголосив про відновлення облікового запису Трампа.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Дональд Трамп у відповідь заявив, що не збирається повертатися до Twitter і використовуватиме свою соцмережу Truth Social.

“Я не бачу для цього жодних причин”, — сказав у коментарі журналістам колишній президент.

Як відомо, облікові записи Дональда Трампа у соцмережах – Facebook, Instagram та Twitter – були заблоковані у січні 2021 року. Тоді прихильники Трампа, які не згодні з результатами виборів президента США, взяли штурмом у Вашингтоні будівлю Капітолію. Загинули кілька людей. Керівництво соцмереж вирішило, що Трамп у своїх акаунтах підбурював своїх прихильників до заворушень.

Ілон Маск придбав Twitter наприкінці жовтня за 44 мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск повідомив про завершення голосування серед користувачів соцмережі Twitter щодо відновлення сторінки Трампа.

Читайте також: