Ще один тріумф Едмара: "Металіст 1925" впевнено розібрався з "Кривбасом" в УПЛ

Харків'яни не дали команді Юрія Вернидуба подовжити свою переможну серію до трьох матчів.

"Металіст 1925" обіграв "Кривбас" у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 0:2 .

Перемогу харків'янам забезпечили голи в першому таймі. Спершу на 8-й хвилині півзахисник господарів Роман Дебелко вразив сітку власних воріт.

А перед перервою перевагу гостей подвоїв Андрій Борячук. У другому таймі команди голами не відзначалися.

Таким чином, перервалася переможна серія команди Юрія Вернидуба з двох перемог. Своєю чергою, Едмар виграв другий поєдинок поспіль біля керма "Металіста 1925".

"Металіст 1925" з 17 очками піднявся на восьме місце. "Кривбас" з 12 балами посідає 13-ту сходинку.

У наступному турі, після якого команди вирушать на зимову паузу, харків'яни 26 листопада зіграють з "Динамо", а криворіжці 28 листопада зустрінуться з "Дніпром-1", який очолює УПЛ.

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