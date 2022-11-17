Канцлер Німеччини сподівається, що Трамп програє президентські вибори у США

Шольц висловив надію, що популізм програє на виборах президента США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив надію, що колишній голова Білого дому Дональд Трамп програє вибори президента США у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що заява про висунення кандидатури Трампа на пост президента США не викликає захоплення, особливо після того, як республіканці зазнали поразки на виборах до Сенату.

"Тепер можна сподіватися, що, як і на минулих виборах, вибір проти популізму залишиться можливим", — додав Шольц.

Крім того, Шольц заявив, що нинішній президент США Джо Байден є виваженою та розумною людиною, який працює на зміцнення відносин між Європою і США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній голова Білого дому Дональд Трамп офіційно висунув свою кандидатуру на вибори президента США 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що

Трамп визнав, що результати проміжних виборів «дещо розчаровують», але все ж намагався висловити позитивну ноту, заявивши, що вони були «дуже великою перемогою».

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