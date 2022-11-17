Байден привітав республіканців зі здобуттям більшості у Палаті представників США

Байден заявив, що буде співпрацювати з республіканцями для досягнення успіхів США

Президент США Джо Байден привітав Республіканську партію зі здобуття більшості у Палаті представників після проміжних виборів.

Про це пише Reuters.

Байден зазначив, шо народ США хоче, щоб всі політичні сили робили якомога більше для процвітання країни. Президент США заявив, що він готовий працювати разом з депутатами республіканцями, щоб досягти високих результатів.

Республіканська партія подолала поріг у 218 місць у Палаті представників, цього достатньо для більшості.

Нагадаємо, раніше син скандального попереднього президента США Дональда Трампа, бізнесмен Дональд Трамп-молодший, закликав Захід припинити надавати Україні військову допомогу після того, як ракета впала на територію Польщі.

Також ми інформували, що колишній голова Білого дому Дональд Трамп офіційно висунув свою кандидатуру на вибори президента США 2024 року.

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