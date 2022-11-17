Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Падіння ракети в Польщі: Борелль поклав провину на Росію

Дата публікації
Перегляди
348
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Падіння ракети в Польщі: Борелль поклав провину на Росію

Фото: Associated Press

Трагічний випадок стався через масовану ракетну атаку Росії

Країни Європейського союзу підтримують розслідування трагічного інциденту, який стався у Польщі біля кордону з Україною.

Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, повідомляє DW.

У заяві вказується, що трагічний випадок стався через масовану ракетну атаку Росії по об'єктах інфраструктури України.

Боррель зазначив, що Росія повинна припинити свою незаконну війну проти України. Дипломат заявив, що країни Європейського союзу будуть і далі стояти поруч з Україною та підтримувати її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

"Ми продовжуватимемо надавати потужну політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію з метою припинення війни та виходу з території України, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів", - заявив Боррель.

Він додав, що Росія та її пособники обов'язково будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від західних партнерів сигнали про бажання почати переговори з Росією, та запропонував, щоб вони відбувались у "публічному форматі".

Також раніше верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що Європейських країн існує висока залежність від Китаю, а за певними напрямками навіть більша, ніж залежність від російського газу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
348
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація