Падіння ракети в Польщі: Борелль поклав провину на Росію

Країни Європейського союзу підтримують розслідування трагічного інциденту, який стався у Польщі біля кордону з Україною.

Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, повідомляє DW.

У заяві вказується, що трагічний випадок стався через масовану ракетну атаку Росії по об'єктах інфраструктури України.

Боррель зазначив, що Росія повинна припинити свою незаконну війну проти України. Дипломат заявив, що країни Європейського союзу будуть і далі стояти поруч з Україною та підтримувати її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

"Ми продовжуватимемо надавати потужну політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію з метою припинення війни та виходу з території України, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів", - заявив Боррель.

Він додав, що Росія та її пособники обов'язково будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від західних партнерів сигнали про бажання почати переговори з Росією, та запропонував, щоб вони відбувались у "публічному форматі".

Також раніше верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що Європейських країн існує висока залежність від Китаю, а за певними напрямками навіть більша, ніж залежність від російського газу.

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