Боррель заявив про високу залежність країн Євросоюзу від Китаю

У деяких напрямках залежність від Китаю вища, ніж від російського газу

У Європейських країн існує висока залежність від Китаю, а за певними напрямками навіть більша, ніж залежність від російського газу.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначив, що Китай залишається для Євросоюзу одночасно найбільшим економічним партнером і системним суперником. Боррель заявив, що суперництво та конкуренція з Китаєм стають все більш помітними.

Дипломат заявив, що Китай відіграє дуже серйозну роль у кількох ланцюгах поставок, і "залежність в рамках стратегії переходу на екологічно чисте виробництво від Китаю наразі є більшою, ніж залежність від викопного палива з Росії".

Боррель повідомив, що на Китай припадає 80% сонячних панелей, 90% потреб від рідкоземельних металів та магнію, який використовують країни ЄС.

"Нам потрібно працювати над зменшенням цієї надмірної залежності, усуненням вразливостей і посиленням нашої стійкості. Ми продовжуватимемо співпрацювати з нашими партнерами щодо Китаю, зокрема через G7", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини та президент США визнали “чіткою” заяву китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо загрози застосування ядерної зброї.

Також ми інформували, що Шольц в Пекіні заявив, що війна РФ проти України створює багато проблем для світоладу Своєю чергою Сі Цзіньпін висловив сподівання, що візит канцлера поглибить взаємну довіру та співпрацю між їхніми країнами.

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