Лукашенко розглядає можливість втечі до Китаю: білоруський опозиціонер - про найбільший страх диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно намагається отримати гарантії безпеки від Китаю, або організувати свою втечу до цієї країни.

Про це заявив білоруський опозиціонер, який живе в Польщі, Павло Латушко, інформує видання "Гордон".

Латушко прокоментував заяву голови розвідки Кирила Буданова про те, що Білорусь у питанні відкритого вступу у війну "буде озиратися й питати винятково Китай". Опозиціонер звернув увагу, що Лукашенко "завжди пишався й називав стратегічним партнерство з Пекіном".

Вплив Пекіна на Білорусь

"У такий спосіб він намагався врівноважити вплив, який здійснює на нього РФ, демонструючи, що нібито в нього є ще один полюс, на який він може спертися. Зараз Лукашенко знову повертається до цієї риторики і, зустрічаючись на ШОС із главою КНР, потім із заступником голови КНР, він знову говорив про стратегічне партнерство і навіть вивів у паблік тему, що Китай виділить Білорусі кредитні ресурси, надасть фінансову допомогу і що він планує відвідати Китай", – сказав він.

Трибунал

На думку опозиціонера, Лукашенко найбільше боїться трибуналу за злочини проти України. Латушко певен: білоруський диктатор усвідомив невідворотність програшу РФ і відповідальності за злочини. Тому зараз шукає варіанти, як врятувати власну шкуру і свою родину.

"Мені доводилося спілкуватися із цією людиною, якщо його можна назвати взагалі людиною, і в мене теж склалося враження, що він уперше почав замислюватися про себе, про членів своєї сім'ї, а що буде далі, що буде завтра. Ми ж бачимо, що настає його кінець, Україна переможе, і далі буде міжнародний кримінальний трибунал. Це відповідальність", – зазначає Латушко.

Доля Мілошевича або втеча до Китаю

За його словами, Лукашенко дуже боїться долі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича, який помер у в'язниці Гаазького трибуналу від серцевого нападу.

"На закритих нарадах він згадує, що "ми будемо сидіти в міжнародному трибуналі". Він дуже цього боїться. Він особисто знайомий був із Мілошевичем і постійно наводить цей приклад. Можливо, із Китаєм він може спробувати як запасний варіант обговорити ситуацію своєї втечі до цієї країни. Я не став би таке відкидати", – підсумував опозиціонер.

Путін може захопити Білорусь

Раніше Павло Латушко заявляв, що Путін спробує остаточно анексувати Білорусь у разі програшу в Україні.

Так, 10 жовтня стало відомо, що Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави.

15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими. За словами керівника ГУР, зараз у Білорусі - близько 4300 російських військовослужбовців. Серед них є і скандальновідомі "кадирівці.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Білорусь уже давно перейшла "червоні лінії", та зазначив, що після перемоги над Росією з режимом Лукашенка буде окрема розмова.