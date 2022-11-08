Боррель заявил о высокой зависимости стран Евросоюза от Китая

В некоторых направлениях зависимость от Китая выше, чем от российского газа

У Европейских стран существует высокая зависимость от Китая, а по определенным направлениям даже больше, чем зависимость от российского газа.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что Китай остается для Евросоюза одновременно самым крупным экономическим партнером и системным соперником. Боррель заявил, что соперничество и конкуренция с Китаем становятся все заметнее.

Дипломат заявил, что Китай играет очень серьезную роль в нескольких цепях поставок, и "зависимость в рамках стратегии перехода на экологически чистое производство от Китая сейчас больше, чем зависимость от ископаемого топлива из России".

Боррель сообщил, что Китай приходится 80% солнечных панелей, 90% потребностей от редкоземельных металлов и магния, который используют страны ЕС.

"Нам нужно работать над уменьшением этой чрезмерной зависимости, устранением уязвимостей и усилением нашей устойчивости. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими партнерами по Китаю, в частности через G7", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии и президент США признали "четким" заявление китайского лидера Си Цзиньпина об угрозе применения ядерного оружия.

Также мы информировали, что Шольц в Пекине заявил, что война РФ против Украины создает много проблем для миропорядка. В свою очередь Си Цзиньпин выразил надежду, что визит канцлера углубит взаимное доверие и сотрудничество между их странами.

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