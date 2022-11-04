Шольц в Пекине заявил, что война РФ против Украины создает много проблем для миропорядка

Сегодня, 4 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Пекин сказал главе Китая Си Цзиньпину о том, что война России против Украины создает много проблем для миропорядка.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление политика.

В ходе встречи с китайским лидером Шольц заговорил о войне в Украине.

"Мы собрались вместе в момент, отмеченный большим напряжением. В частности, я хочу выделить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего миропорядка, базирующегося на правилах", — сказал канцлер.

В свою очередь Си Цзиньпин выразил надежду, что визит канцлера углубит взаимное доверие и сотрудничество между их странами. Он отметил, что международная ситуация "сложная и изменчивая", и Китай и Германия должны работать вместе как влиятельные страны и вносить больше вклада в мир и развитие "во времена перемен и хаоса".

Как отмечает издание, Шольц заранее анонсировал новый курс на Китай.

Напомним, накануне своего визита в Китай глава ФРГ написал в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, что российское нападение на Украину подвергает сомнению международный порядок и безопасность. Он выразил надежду, что руководство Китая найдет "четкие слова" для Москвы из-за развязанной войной против Украины и постоянных угроз применить ядерное оружие. "Как постоянный член Совета Безопасности, Китай несет особую ответственность. Четкие слова Пекина в адрес Москвы важны — для Устава ООН и его принципов", — отметил Шольц.

Добавим, что 30 октября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван I обсудил войну России против Украины и угрозы, которые она представляет для глобальной безопасности и экономической стабильности.

Ранее Китай заявил, что "готов работать" с США , чтобы "найти способы для общего язык во благо обеих сторон".

Также мы ранее информировали, что китайский министр в беседе с Лавровым заявил о поддержке России "под лидерством Путина".

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