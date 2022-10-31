США и Китай обсудили российскую агрессию против Украины

Агрессия России против Украины представляет серьезные угрозы для глобальной безопасности и экономической стабильности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван И обсудил войну России против Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передает Reuters.

В сообщении указывается, что Блинкен и Ван И обсудили российскую агрессию против Украины и угрозы, которые она представляет для глобальной безопасности и экономической стабильности.

Блинкен также обсудил со своим китайским коллегой необходимость поддерживать открытые линии связи и ответственно управлять американо-китайскими отношениями.

Напомним, ранее Китай заявил, что "готов работать" с США , чтобы "найти способы найти общий язык во благо обеих сторон"

Также мы ранее информировали, что китайский министр в беседе с Лавровым заявил о поддержке России "под лидерством Путина".