Политика Китая к России может измениться: эксперт рассказал, когда и как

Поражение России в войне против Украины может "подтолкнуть" Китай к активным действиям по отношению к РФ.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский 24 канала.

По его мнению, Пекин может также использовать идеологические нарративы Кремля в свою пользу.

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"После победы Украины в ближайшее время начнется период смуты в России и ослабление центральной власти. После этого Китай позаботится о нескольких миллионах китайскоязычных работников, проживающих между Тихим океаном и "Северным морем" – так китайцы называют озеро Байкал", — высказался публицист.

Пионтковский высказал предположение, что для Китая это будет вопросом "восстановление исторической справедливости". По его словам, может быть такая ситуация, что Пекин попытается вернуть "всех китайскоязычных и близких по духу россиян".

"Всем россиянам будет плохо и Китай захочет всех китайскоязычных и близких по духу россиян вернуть, которые любили говорить в России 8 лет назад, к "родной китайской гавани". Поэтому этим российским гражданам и помогут", — добавил Пионтковский.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Китай относится к России как к своему вассалу, и если в РФ начнутся процессы распада, Пекин будет заинтересован создать на ее землях несколько марионеточных государств. Однако Климкин отметил, что сегодня Китай не заинтересован в поражении Путина в войне с Украиной.

В свою очередь, нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что сегодняшняя позиция Китая, не спешащего помогать России, выгодна Украине

"Кому выгоднее нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать гораздо большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция – это позиция, с которой мы можем работать».

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