Китай и Турция помогают России обходить санкции — EUObserver

Больше всего санкции ЕС ударили по энергетическому и банковскому секторам России.

Санкции "растопили" способность России финансировать войну, но Китай и Турция помогают ей обойти западные ограничения.

Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

Банки

В издании отмечают, что самые болезненные меры ЕС ударили по энергетическому и банковскому секторам.

Все крупные российские банки, кроме одного, включены в черный список ЕС. Поэтому российские кредиторы закрыли 670 офисов.

В отчете говорится, что Кремль потребует рекапитализации банков с помощью дополнительных вливаний капитала, которые могут составить около 2 триллионов рублей.

В то же время немногие международные инвесторы были заинтересованы в покупке российских облигаций.

"Внутренняя эмиссия остается едва ли не единственным источником привлечения средств, и из-за сокращения доходов и назревающих проблем в банковском секторе спрос неизбежно будет оставаться слабым", — отметила Еврокомиссия.

Нефть и газ

"Рынки уже отказываются от торговли российской нефтью за несколько месяцев до вступления в действие запрета ЕС на импорт. Только две трети ранее закупаемых в Европе объемов сейчас перенаправляются со значительной скидкой около 25 долларов за баррель", — говорится в отчете ЕС.

Добыча нефти сократилась на 10 процентов, а добыча газа сократилась на 22 процента в годовом исчислении в августе, в то время как профицит сократился лишь до 137 миллиардов рублей за лето.

"Таким образом, военные средства России тают", — говорится в сообщении.

По мнению Еврокомиссии, эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты, которое должно вступить в силу в декабре, в сочетании с многосторонним "лимитом цен на нефть" значительно снизит доходы от российского экспорта и еще больше омрачит экономические перспективы РФ.

Рецессия

"Как совокупный результат самой войны и санкций Россия вошла в рецессию, которая может длиться длительный период", — говорится в сообщении.

Экономисты ЕС считают, что планы Минфина России покрыть дефицит бюджета в ближайшие три года за счет внутренних заимствований не выглядят правдоподобными.

Санкции ЕС также заблокировали российский экспорт в Европу на 90 миллиардов евро в год, что привело к падению российского производства стали на 30 процентов и производства пиломатериалов на 90 процентов.

Они заблокировали 30 миллиардов евро в год высокотехнологичного и промышленного экспорта ЕС в Россию, подрывая способность заводов производить основные потребительские товары, такие как автомобили, холодильники и стиральные машины.

Страны ЕС заморозили активы российских физических лиц в Европе на сумму 17,4 миллиарда евро, чтобы еще больше нанести ущерб.

Приблизительно 40 процентов из примерно 3000 иностранных компаний, работающих в России, покинули страну или собирались уехать, что привело к потере 540 тыс. рабочих мест.

Китай, Турция и Казахстан

Китай и Турция лидировали в помощи Путину обойти торговое эмбарго ЕС, предупредила Еврокомиссия.

"Экспорт из Китая в Россию 30 самых популярных товаров в этом диапазоне (от транспортного оборудования до электрических машин), ранее импортировавшихся из ЕС и США, резко упал после вторжения, но в августе вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в отчете.

Турецкий экспорт в РФ почти удвоился со второго квартала, демонстрируя такую же тенденцию в нескольких ключевых секторах.

"В тандеме с этим событием экспорт некоторых стран-членов (Евросоюза. — Ред.) в Турцию также резко возрос в течение 2022 года, что является признаком обхода санкций", — добавляется в документе.

Третьей страной, помогающей России обходить санкции, является Казахстан.

Экспорт ЕС в Кыргызстан за период с 5 по 18 сентября демонстрирует почти четырехкратное увеличение по сравнению с уровнем до вторжения.

Дроны

Тот факт, что Россия начала заказывать беспилотники и боеприпасы в Иране и Северной Корее, может свидетельствовать о том, что Кремль испытывает долгосрочные трудности с производством новых средств, необходимых для войны в Украине.

В обыденном дефиците российские усилия по обходу санкций включали "параллельный импорт" компьютеров, смартфонов, потребительской электроники, автомобильных запчастей и даже продуктов Lego без разрешения их международных правообладателей.

Санкции ЕС против России

Государства-члены Евросоюза 6 октября достигли согласия по восьмому пакету санкций против России. С компромиссом успели, но без исключений не обошлось.

Так, новый санкционный пакет содержит ограничения на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, деревьев, машин, авиации, пластмасс, химикатов, запрет на различные услуги. Под ограничения попали также 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные "референдумы" и пропаганду.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно высказался о содержании восьмого пакета санкций.

Читайте также: