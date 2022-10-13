Китай та Туреччина допомагають Росії обходити санкції - EUObserver

Санкції "розтопили" здатність Росії фінансувати війну, але Китай і Туреччина допомагають їй обійти західні обмеження.

Про це інформує EUobserver з посиланням на звіт Єврокомісії.

Банки

У виданні зазначають, що найболючіші заходи ЄС вдарили по енергетичному та банківському секторам.

Усі великі російські банки, окрім одного, внесені до чорного списку ЄС. Тому російські кредитори закрили 670 офісів.

У звіті сказано, що Кремль потребуватиме рекапіталізації банків за допомогою додаткових вливань капіталу, які можуть скласти близько 2 трильйонів рублів.

Водночас небагато міжнародних інвесторів були зацікавлені в покупці російських облігацій.

"Внутрішня емісія залишається чи не єдиним джерелом залучення коштів, і через скорочення доходів і проблеми, що назрівають у банківському секторі, попит неминуче залишатиметься слабким", — зазначила Єврокомісія.

Нафта і газ

"Ринки вже відмовляються від торгівлі російською нафтою за кілька місяців до вступу в дію заборони ЄС на імпорт. Лише дві третини обсягів, які раніше закуповувалися в Європі, наразі перенаправляються зі значною знижкою близько 25 доларів за барель", — йдеться у звіті ЄС.

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Видобуток нафти скоротився на 10 відсотків, а видобуток газу скоротився на 22 відсотки в річному обчисленні в серпні, тоді як профіцит скоротився лише до 137 мільярдів рублів за літо.

"Таким чином військові кошти Росії тануть", — йдеться в повідомленні.

На думку Єврокомісії, ембарго ЄС на нафту та нафтопродукти, яке має набути чинності в грудні, у поєднанні з багатостороннім "лімітом цін на нафту" значно зменшить доходи від російського експорту та ще більше затьмарить економічні перспективи РФ.

Рецесія

"Як сукупний результат самої війни та санкцій, Росія увійшла у рецесію, яка може тривати тривалий період", — йдеться в повідомленні.

Економісти ЄС вважають, що плани Мінфіну Росії покрити дефіцит бюджету в найближчі три роки за рахунок внутрішніх запозичень не виглядають правдоподібними.

Санкції ЄС також заблокували російський експорт до Європи на 90 мільярдів євро на рік, що призвело до падіння російського виробництва сталі на 30 відсотків і виробництва пиломатеріалів на 90 відсотків.

Вони заблокували 30 мільярдів євро на рік високотехнологічного та промислового експорту ЄС до Росії, підриваючи здатність заводів виробляти основні споживчі товари, такі як автомобілі, холодильники та пральні машини.

Країни ЄС заморозили активи російських фізичних осіб у Європі на суму 17,4 мільярда євро, щоб ще більше завдати шкоди.

Приблизно 40 відсотків із приблизно 3000 іноземних компаній, що працюють у Росії, покинули країну або збиралися виїхати, що призвело до втрати 540 тис. робочих місць.

Китай, Туреччина і Казахстан

Китай і Туреччина були лідерами в допомозі Путіну обійти торгове ембарго ЄС, попередила Єврокомісія.

"Експорт з Китаю до Росії 30 найпопулярніших товарів у цьому діапазоні (від транспортного обладнання до електричних машин), які раніше імпортувалися з ЄС і США, різко впав після вторгнення, але в серпні зріс на 20 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", — йдеться у звіті.

Турецький експорт до РФ майже подвоївся з другого кварталу, демонструючи таку саму тенденцію в кількох ключових секторах.

"У тандемі з цією подією експорт деяких країн-членів (Євросоюзу. — Ред.) до Туреччини також різко зріс протягом 2022 року, що є ознакою обходу санкцій", — додається в документі.

Третьою країною, що допомагає Росії обходити санкції, є Казахстан.

Експорт ЄС до Киргизстану за період від 5 до 18 вересня демонструє майже чотириразове збільшення порівняно з рівнем до вторгнення.

Дрони

Той факт, що Росія почала замовляти безпілотники та боєприпаси в Ірані та Північній Кореї, може свідчити про те, що Кремль має довгострокові труднощі з виробництвом нових засобів, необхідних для війни в Україні.

У повсякденному дефіциті російські зусилля з обходу санкцій включали "паралельний імпорт" комп’ютерів, смартфонів, споживчої електроніки, автомобільних запчастин і навіть продуктів Lego без дозволу їхніх міжнародних правовласників.

Санкції ЄС проти Росії

Держави-члени Євросоюзу 6 жовтня досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. З компромісом встигли, але й без винятків не обійшлося.

Так, новий санкційний пакет містить обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерев, машин, авіації, пластмас, хімікатів, заборону на різні послуги. Під обмеження потрапили також 35 нових осіб та компаній, залучених до війни, фіктивних "референдумів" і пропаганди.

Президент України Володимир Зеленський схвально висловився про зміст восьмого пакета санкцій.

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