Просто терпіти не може воблу: суд виправдав росіянку за напис на асфальті "Нет в***е"

Адміністративне провадження про “дискредитацію збройних сил РФ” проти жительки російського міста Тюмені закрили, оскільки не було доказів, що вона зашифрувала в написі слово “війна”.

У середу, 12 вересня, Центральний районний суд російського міста Тюмені ухвалив рішення припинити адміністративну справу про “дискредитацію збройних сил РФ” проти мешканки міста, яка написала на асфальті наполовину “запікане” крапками гасло “Нет в***е”.

Про це повідомляє видання "Ридус".

Громадянку затримали поліцейські та склали на неї адміністративний протокол через напис, який вона зробила на асфальті синьою крейдою. Правоохоронці стверджували, що жителька Тюмені написала “Нет войне” і “дискредитувала” тим самим російську армію. Їй загрожував штраф у сумі від 30 до 50 тисяч рублів.

Однак відразу після затримання і на судовому процесі дівчина стверджувала, що насправді мала на увазі “Нет вобле”. За її словами, вона терпіти не може цю рибу.

Докази звинуваченої суд прийняв до уваги і припинив справу через відсутність складу правопорушення. При цьому суддя зобов’язав поліцейських повернути їй кольорову крейду, яка нібито була знаряддям “дискредитації Збройних сил РФ”.

Напередодні той же тюменський суд припинив іншу справу про дискредитацію російської армії ще однією місцевою мешканкою, яка написала на асфальті “Миру — мир”.

Нагадаємо, російську співачку Аллу Пугачову звинуватили у "дискредитації армії РФ".

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