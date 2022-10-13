Просто терпеть не может воблу: суд оправдал россиянку за надпись на асфальте "Нет в***е"

Административное производство о "дискредитации вооруженных сил РФ" против жительницы российского города Тюмени закрыли, поскольку не было доказательств, что она зашифровала в надписи слово "война".

В среду, 12 сентября, Центральный районный суд российского города Тюмени принял решение прекратить административное дело о "дискредитации вооруженных сил РФ" против жительницы города, написавшей на асфальте наполовину "запиканый" точками лозунг "Нет в***е".

Об этом сообщает издание "Ридус".

Гражданку задержали полицейские и составили на нее административный протокол из-за надписи, которую она сделала на асфальте синим мелом. Правоохранители утверждали, что жительница Тюмени написала "Нет войне" и дискредитировала тем самым российскую армию. Ей угрожал штраф в сумме от 30 до 50 тысяч рублей.

Однако сразу после задержания и на судебном процессе девушка утверждала, что на самом деле имела в виду "Нет вобле". По ее словам, она терпеть не может эту рыбу.

Доказательства обвиняемой суд принял во внимание и прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения. При этом судья обязал полицейских вернуть ей цветной мел, который якобы являлся орудием “дискредитации вооруженных сил РФ”.

Накануне тот же тюменский суд прекратил другое дело о дискредитации российской армии еще одной местной жительницей, написавшей на асфальте "Миру — мир".

Напомним, российскую певицу Аллу Пугачеву обвинили в "дискредитации армии РФ".

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