"Референдуми" РФ на окупованих територіях не мають юридичної сили - Генасамблея ООН

Російські "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України не мають жодної юридичної сили й не є підставою для будь-якої зміни статусу цих українських земель.

Про це йдеться в резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй», - пише Укрінформ.

У ній йдеться про зобов’язання держав-членів ООН утримуватися в міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування, адже жодне таке територіальне надбання, не може бути визнане законним.

Частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України перебувають або перебували під тимчасовим військовим контролем Росії внаслідок агресії є порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України. Рішення російських органів влади щодо спроби анексії захоплених територій є несумісними з принципами Статуту ООН.

Генеральна Асамблея підтверджує відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує організацію російською федерацією незаконних так званих референдумів й спробу незаконної анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України».

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Подальша спроба незаконної анексії цих районів не мають жодної юридичної сили відповідно до міжнародного права і не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України.

Генасамблея вимагає від Росії негайно та безумовно скасувати свої рішення від 21 лютого та 29 вересня 2022 року щодо статусу окупованих територій та вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада України офіційно звернулася до ООН, ЄС, НАТО, парламентів та урядів країн не визнавати так звані російські "референдуми" на захоплених українських територіях та визнати РФ державою-спонсоркою тероризму.

Обстріли України

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що масові ракетні удари, яких завдала Росія по території України 10 жовтня, є "черговою неприйнятною ескалацією війни" і він "глибоко шокований" обстрілами.

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