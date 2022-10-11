Арестович спрогнозував, скільки ще Росія зможе обстрілювати ракетами Україну

Він зазначає, що такий прогноз справдиться лише за "розумного використання".

Радник Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, скільки ще Росія має ракет, щоб обстрілювати Україну.

У розмові із Марком Фейгіним він зазначив, що за розумного використання ракет у Росії вистачить до весни. "Розумне використання – це 5-10 ракет на добу. 5-10 ми легко збиваємо. Подібних ударів вони можуть повторити 2-3, але це може стати системою", - заявив Арестович.

Тож він традиційно закликає зберігати спокій. "Боятися, що вони знищать нашу енергетичну систему, знесуть центри ухвалення рішень, військові склади – марно", - переконує Радник Офісу президента.

Нагадаємо, що раніше Арестович розповів про успіхи ЗСУ на фронті. Мовляв вони підійшли близько до Сватового Луганської області. Однак росіяни ще намагаються воювати за це місто, а саме не залишають спроб контратакувати.

А також розповів, що цієї ночі може повторитись масований ракетний удар по Україні, який був зранку 10 жовтня.

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