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Арестович спрогнозував, скільки ще Росія зможе обстрілювати ракетами Україну

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Арестович спрогнозував, скільки ще Росія зможе обстрілювати ракетами Україну

Фото: Telegram / Олександр Старух

Він зазначає, що такий прогноз справдиться лише за "розумного використання".

Радник Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, скільки ще Росія має ракет, щоб обстрілювати Україну.

У розмові із Марком Фейгіним він зазначив, що за розумного використання ракет у Росії вистачить до весни. "Розумне використання – це 5-10 ракет на добу. 5-10 ми легко збиваємо. Подібних ударів вони можуть повторити 2-3, але це може стати системою", - заявив Арестович. 

Тож він традиційно закликає зберігати спокій. "Боятися, що вони знищать нашу енергетичну систему, знесуть центри ухвалення рішень, військові склади – марно", - переконує Радник Офісу президента. 

Нагадаємо, що раніше Арестович розповів про успіхи ЗСУ на фронті. Мовляв вони підійшли близько до Сватового Луганської області. Однак росіяни ще намагаються воювати за це місто, а саме не залишають спроб контратакувати.

А також розповів, що цієї ночі може повторитись масований ракетний удар по Україні, який був зранку 10 жовтня. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
Перегляди
3720
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