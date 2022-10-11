У Львові пролунали вибухи

Сьогодні, 11 жовтня, близько 12:00 год під час повітряної тривоги у Львові пролунало кілька вибухів.

Жителі міста у одному з районів помітили чорні клуби диму, які здіймаються у небо.

За словами львів'ян, у центрі міста знову зникла електроенергія, є перебої із зв'язком та інтернетом.

Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Андрій Садовий.

"У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", - поінформував він.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, Росія завдала знову удару по об‘єкту енергетики на Львівщині.

"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - зазначив очільник області.

Вын додав, що у Львові та області можливі перебої з електропостачанням.

"Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - наголосив Козицький.

Обстріл Львова 10 жовтня

Напередодні, 10 жовтня, у Львові внаслідок вибуху було тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, не працювала третина світлофорів.

Перший обстріл Львова було зафіксовано близько 9 години ранку. Близько 11-ї ранку Львів вдруге атакували російські ракети.

Загалом, як повідомив голова ОВА Максим Козицький, Росія випустила за цей день 15 ракет по Львівській області, 7 з них системи ППО збили, 8 – влучили в енергетичні підстанції. У багатьох районах міста та районах області зникло еклектро- та водопостачання, а також зв'язок та інтернет.

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