У Рівненській області спрацювала протиповітряна оборона

В області вже три години триває повітряна тривога.

У вівторок, 11 жовтня, над Рівненською областю сили протиповітряної оборони збили ворожий об'єкт.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваля.

"Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль у Рівненському районі", - йдеться у повідомленні керівника області.

Коваль просить мешканців регіону залишатися в укриттях.

До слова, близько 09:00 на Рівненщині сповістили про повітряну тривогу. Станом на 11:40 вона триває.

Масова повітряна тривога 11 жовтня

У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася маштабна повітряна тривога. Спочатку повідомлялося про запуски ракет з Ту-95 з Каспійського напрямку. Близько 10:00 російська армія запустила нові ракети, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Людей просять не нехтувати повітряною тривогою і перебувати в укриттях. Зокрема, над Київщиною було збито дві ракети.

У Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136.

Зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.

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