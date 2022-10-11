В Ровенской области сработала противовоздушная оборона

В области уже три часа идет воздушная тревога.

Во вторник, 11 октября, над Ровенской областью силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваля.

"Противовоздушная оборона Ровенщины на высоте. Только сбили враждебную цель в Ровенском районе", — говорится в сообщении руководителя области.

Коваль просит жителей региона оставаться в укрытиях.

К слову, около 09:00 в Ровенской области известили о воздушной тревоге. По состоянию на 11.40 она продолжается.

Массовая воздушная тревога 11 октября

Во вторник с утра, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога. Первоначально сообщалось о запусках ракет из Ту-95 из Каспийского направления. Около 10:00 российская армия запустила новые ракеты, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Людей просят не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях. В частности , над Киевщиной были сбиты две ракеты.

В Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.

Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и дронами-камиказде.

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