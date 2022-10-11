Россия запустила еще десять ракет — Ким

Ракеты улетают из Каспийского моря.
Во вторник утром, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога. Сообщалось о запусках ракет из Ту-95 из Каспийского направления. Около 10 часов российская армия запустила еще десять ракет.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Пуск еще 10 ракет", – написал глава Николаевщины.
Отмечается, что вражеские ракеты улетают из Каспийского моря. Людей просят не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях. В частности, сообщают о взрывах в Хмельницкой, Киевской, Одесской областях.
В 10:24 Ким снова сообщил о запусках ракет: "Похоже, новый командующий российской армией переиграл в детстве в red alert. Лучше книги читал".
Напомним, утром 11 октября Россия атаковала Ладыжскую ТЭС в Винницкой области дронами-камиказде.
Массированный обстрел Украины 10 октября
Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.
В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.
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