Над Киевщиной сбито с утра уже две ракеты

Над Киевщиной сбиты с утра, 11 октября, уже две ракеты.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях", — написал он в социальной сети.

А уже менее чем через 10 минут сообщил о сбитии еще одной.

Однако воздушная тревога продолжается.

Напомним, что как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким около 10 часов из Каспийского направления было запущено 10 ракет.

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