Над Киевщиной сбито с утра уже две ракеты

Однако воздушная тривога продолжается.
Над Киевщиной сбиты с утра, 11 октября, уже две ракеты.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях", — написал он в социальной сети.
А уже менее чем через 10 минут сообщил о сбитии еще одной.
Однако воздушная тревога продолжается.
Напомним, что как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким около 10 часов из Каспийского направления было запущено 10 ракет.
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