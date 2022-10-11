В Хмельницкой области слышны взрывы: работает ПВО

Сегодня утром, 11 октября, во время объявления воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались взрывы. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

Всем жителям Хмельницкой рекомендовано пройти в укрытие.

Напомним, в Украине утром 11 октября объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются почти во всех областях страны.

Во время утренней тревоги СМИ сообщали о взрывах в Ровно, где по предварительной информации работает ПВО. Также местные сообщали о звуках взрывов в Кривом Роге и Одесской области. Кроме этого утром 11 октября армия РФ атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области двумя дронами-камиказде.

Ракетная атака России по Украине 10 октября

Накануне, 10 октября, РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью, Харькову, Львову, Тернополю, Днепру и другим населенным пунктам. Оккупанты выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты. Произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве.

В результате атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы.

За 10 октября россияне выпустили ракет и беспилотников по Украине на $400-700 миллионов.

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