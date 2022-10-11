В Одесской области сообщают о взрыве

Сегодня утром, 11 октября, во время воздушной тревоги местные региональные Телеграмм-каналалы Одесщины сообщили о взрыве в области и подъеме клубов черного дыма.

Всем жителям Одесской области рекомендовано пройти в укрытие!

Отметим, что официального подтверждения взрывов в Одесской области пока нет.

Напомним, в Украине утром 11 октября объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются почти во всех областях страны. Сегодня утром российская армия атаковала Ладыжскую ТЭС в Винницкой области дронами-камиказде.

Ракетная атака России по Украине

В понедельник, 10 октября, РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью, Харькову, Львову, Тернополю, Днепру и другим населенным пунктам. Оккупанты выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты. Произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве.

В результате атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.

За 10 октября россияне выпустили ракет и беспилотников по Украине на $400-700 миллионов.

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