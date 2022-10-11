В Одеській області повідомляють про вибух

Сьогодні вранці, 11 жовтня, під час оголошенння повітряної тривоги місцеві регіональні Телеграм-каналали Одещини повідомили про вибух в області і здіймання клубів чорного диму.

Усім жителям Одещини рекомендовано пройти в уриття!

Зазначимо, що офіційного підтвердження вибухів в Одеській області наразі немає.

Нагадаємо, в Україні зранку 11 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають майже у всіх областях країни. Сьогодні зранку російська армія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.

Ракетна атака Росії по Україні

У понеділок, 10 жовтня, РФ завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Запоріжжю, Харкову, Львову, Тернополю, Дніпру та іншим населених пунктах. Окупанти випустили по Україні 83 ракети, 43 з них збито. Сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві.

Внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.

За 10 жовтня росіяни випустили ракет і безпілотників по Україні на $400–700 мільйонів.

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