Над Київщиною збито від ранку вже дві ракети

Над Київщиною збито від ранку, 11 жовтня, вже дві ракети.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях", - написав він в соціальній мережі.

А вже за менш, ніж 10 хвилин повідомив про збиття ще однієї.

Проте повітряна тривога триває.

Нагадаємо, що як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 10-тої години із Каспійського напрямку було запущено 10 ракет.

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