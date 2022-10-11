Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Над Київщиною збито від ранку вже дві ракети

Дата публікації
Перегляди
4690
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Над Київщиною збито від ранку вже дві ракети

Проте повітряна тривога триває.

Над Київщиною збито від ранку, 11 жовтня, вже дві ракети.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. 

"В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях", - написав він в соціальній мережі. 

А вже за менш, ніж 10 хвилин повідомив про збиття ще однієї. 

Проте повітряна тривога триває. 

Нагадаємо, що як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 10-тої години із Каспійського напрямку було запущено 10 ракет.

Читайте також:

В "Укрзалізниці" повідомили, скільки рейсів затримується після ракетної атаки Росії

На Хмельниччині збили дрон-камікадзе Shahed-136

Експерти пояснили, що сигналізують масовані ракетні обстріли РФ по Україні

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
Перегляди
4690
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація