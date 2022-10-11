Над Київщиною збито від ранку вже дві ракети

Проте повітряна тривога триває.
Над Київщиною збито від ранку, 11 жовтня, вже дві ракети.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях", - написав він в соціальній мережі.
А вже за менш, ніж 10 хвилин повідомив про збиття ще однієї.
Проте повітряна тривога триває.
Нагадаємо, що як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 10-тої години із Каспійського напрямку було запущено 10 ракет.
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