Росія запустила ще десять ракет - Кім

У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася маштабна повітряна тривога. Повідомлялося про запуски ракет з Ту-95 з Каспійського напрямку. Близько 10:00 російська армія запустила ще десять ракет.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Пуск ще 10 ракет", - написав очільник Миколаївщини.

Зазначається, що ворожі ракети летять з Каспійського моря. Людей просяь не нехтувати повітряною тривогою і перебувати в укриттях. Зокрема, повідомляють про вибухи на Хмельниччині, Київщині, Одещині.

О 10:24 Кім знову повдомив про запуски ракет: "Схоже, новий командувач російської армії переграв у дитинстві в red alert. Краще б книжки читав".

Нагадаємо, зранку 11 жовтня Росія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.

Масований обстріл України 10 жовтня

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

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