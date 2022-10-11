СБУ ліквідувала диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині (відео)

Одного диверсанта ліквідували, чотирьох захопили в полон.

Служба безпеки України ліквідувала дві групи російських диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині. Серед них командир ДРГ, який передав українським правоохоронцям важливу розвідінформацію, зокрема про влаштовані окупантами катівні.

Про це 11 жовтня повідомили в СБУ.

"Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат - такий результат роботи спецпризначенців ЦСО "А" та колег з Управління СБУ в Харківській області", - зазначили правоохоронці.

Один ворожий диверсант ліквідований, ще чотирьох - захоплено в полон.

Нагадаємо, Росія відправляє на війну в Україну ув'язнених, представників національних меншин, щоб ті гинули. Так, смертність особового складу ПВК "Вагнер" складає 90% особового складу. У вересні в районі Бахмута на Донеччині ліквідували їхнього 20-річного командира Олексія Нагіна на прізвисько "Терек".

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