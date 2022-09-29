В Україні ліквідували командира ПВК "Вагнера" – ЗМІ

В Україні було ліквідовано командира ПВК "Вагнера", 41-річного Олексія Нагіна на прізвисько "Терек".

Це сталося 20 вересня в районі Бахмута на Донеччині.

Про це повідомила розслідувальна спільнота InformNapalm.

"За даними низки інформаційних ресурсів, 20 вересня в Україні біля Бахмута було ліквідовано 41-річного командира штурмового загону "ПВК (Вагнера)" Олексія Нагіна з позивним "Терек", – йдеться в заяві.

Зазначається, що Нагін – "ветеран" низки бойових дій, а не лише учасник війни в Україні. Йдеться про Чечню, Грузію, Донбас, Сирію та Лівію.

"Терек" був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя "ПВК Вагнера", медаллю "За відвагу" та "За захист Криму". Також найманець мав звання "героя Росії, "ДНР" та "ЛНР".

Про Нагіна також відомо, що він у співавторстві із засновником ПВК "Вагнера" Євгеном ​​Пригожиним зняв фільм "Сонцепек" про події на Донбасі 2014 року. Працював він і над новим фільмом з назвою "ЧВК – Лучшие в аду".

Нагадаємо, лише нещодавно Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера". За його словами, це сталося 1 травня 2014 року – коли начебто "розпочався геноцид російського населення Донбасу".

Пригожин зробив свою заяву після того, як у Мережі з'явилося відео, де він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні.

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