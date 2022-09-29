В Украине ликвидировали командира ЧВК "Вагнера" — СМИ

В Украине был ликвидирован командир ЧВК "Вагнер", 41-летний Алексей Нагин по прозвищу "Терек".

Это произошло 20 сентября в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщило расследовательское сообщество InformNapalm.

"По данным ряда информационных ресурсов, 20 сентября в Украине возле Бахмута был ликвидирован 41-летний командир штурмового отряда "ЧВК (Вагнера)" Алексей Нагин с позывным "Терек", — говорится в заявлении.

Нагин – "ветеран" ряда боевых действий, а не только участник войны в Украине. Речь идет о Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии.

"Терек" был награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя "ЧВК Вагнера", медалью "За отвагу" и "За защиту Крыма". Также наемник имел звание "героя России, "ДНР" и "ЛНР".

О Нагине также известно, что он в соавторстве с основателем ЧВК "Вагнера" ​​Евгением Пригожиным снял фильм "Солнцепек" о событиях на Донбассе 2014 года. Работал он и над новым фильмом под названием "ЧВК – Лучшие в аду".

Напомним, только недавно Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера". По его словам, это произошло 1 мая 2014 года – когда будто бы "начался геноцид российского населения Донбасса".

Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине.

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