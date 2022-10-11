ДСНС попереджає про високу ймовірність ракетних ударів по Україні: пройдіть в укриття

Українцям надійшли екстрені сповіщення на телефони.
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 11 жовтня попередила українців про високу ймовірність ракетних ударів по території України протягом дня.
Екстрена оповістка надійшла мешканцям Київської, Дніпропетровської, та інших областей.
"Залишайтесь в укриттях за ради Вашої безпеки. Не нехтуйте сигналами "Повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що майже на всій території України зранку 11 жовтня була оголошена масштабна повітряна тривога, яка триває. Терміново перейдіть в укриття!
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