У Бучі запровадили режим світломаскування: що відомо

Жителям необхідно економити електроенергію та вимикати світло після 21:00.

У Бучі, що на Київщині, запровадили режим світломаскування. Світло у помешканнях жителям необхідно вимикати від 21:00 до 06:00 год. щодня.

Про це повідомили у Бучанській міській раді.

Окрім цього, від 17:00 до 23:00 год. місцевим жителям та підприємствам потрібно мінімізувати використання електричних приборів.

"Дотримуйтеся режиму світломаскування та максимально скоротіть споживання електроенергії", - наголосили у міській раді.

Нагадаємо, мешканців Києва та регіону після ракетних ударів РФ попросили за можливості не вмикати всі електроприлади у вечірній час. Так, у вечірні години 10 жовтня жителі столиці та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

Для балансування енергосистеми у Києві та області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Атака на енергосистему України

10 жовтня атака Росії на енергосистему України стала наймасштабнішою від початку війни. Окупанти завдавали ударів по всьому ланцюгу постачання електроенергії. Зокрема, внаслідок ракетного удару по Львову близько 90% міста опинилося без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців допомогти державі і зменшити споживання енергії. Він додав, що відновлення пошкоджених об'єктів уже відбувається.

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