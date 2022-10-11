В Буче ввели режим светомаскировки: что известно

Жителям необходимо экономить электроэнергию и выключать свет после 21:00.
В Буче Киевской области ввели режим светомаскировки. Свет в домах жителям необходимо выключать с 21:00 до 06:00 каждый день.
Об этом сообщили в Бучанском городском совете.
Кроме этого, с 17:00 до 23:00 местным жителям и предприятиям следует минимизировать использование электрических приборов.
"Соблюдайте режим светомаски и максимально сократите потребление электроэнергии", — подчеркнули в городском совете.
Напомним, жителей Киева и региона после ракетных ударов РФ попросили по возможности не включать все электроприборы в вечернее время. Так, в вечерние часы 10 октября жители столицы и Киевской области снизили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.
Для балансировки энергосистемы в Киеве и области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.
Атака на энергосистему Украины
10 октября атака России на энергосистему Украины стала самой масштабной с начала войны. Оккупанты наносили удары по всей цепи поставки электроэнергии. В частности, в результате ракетного удара по Львову около 90% города оказались без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.
Министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев помочь государству и снизить потребление энергии. Он добавил, что восстановление поврежденных объектов уже происходит.
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