В Буче ввели режим светомаскировки: что известно

В Буче Киевской области ввели режим светомаскировки. Свет в домах жителям необходимо выключать с 21:00 до 06:00 каждый день.

Об этом сообщили в Бучанском городском совете.

Кроме этого, с 17:00 до 23:00 местным жителям и предприятиям следует минимизировать использование электрических приборов.

"Соблюдайте режим светомаски и максимально сократите потребление электроэнергии", — подчеркнули в городском совете.

Напомним, жителей Киева и региона после ракетных ударов РФ попросили по возможности не включать все электроприборы в вечернее время. Так, в вечерние часы 10 октября жители столицы и Киевской области снизили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Для балансировки энергосистемы в Киеве и области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

Атака на энергосистему Украины

10 октября атака России на энергосистему Украины стала самой масштабной с начала войны. Оккупанты наносили удары по всей цепи поставки электроэнергии. В частности, в результате ракетного удара по Львову около 90% города оказались без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

Министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев помочь государству и снизить потребление энергии. Он добавил, что восстановление поврежденных объектов уже происходит.

Читайте также: