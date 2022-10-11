Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Хмельнитчине сбили дрон-камикадзе Shahed-136

Дата публикации
Просмотры
1561
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Хмельнитчине сбили дрон-камикадзе Shahed-136

Фото: Associated Press

Около 08:00 в области объявили воздушную тревогу.

Во вторник, 11 октября, в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Минус один враждебный "Shahed-136" страны-террористки", — написал глава области.

К слову, около 08:00 в области объявили воздушную тревогу. В Сети появилась информация о звуках взрывов. Впоследствии в ОВА сообщили, что работает ПВО. По состоянию на 10.20 тревога продолжается.

Массовая воздушная тревога 11 октября

Во вторник с утра, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога. Первоначально сообщалось о запусках ракет из Ту-95 из Каспийского направления. Около 10:00 российская армия запустила еще десять ракет, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Людей просят не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях. В частности , над Киевщиной были сбиты две ракеты.

Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и дронами-камиказде.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1561
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация