На Хмельнитчине сбили дрон-камикадзе Shahed-136

Во вторник, 11 октября, в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Минус один враждебный "Shahed-136" страны-террористки", — написал глава области.

К слову, около 08:00 в области объявили воздушную тревогу. В Сети появилась информация о звуках взрывов. Впоследствии в ОВА сообщили, что работает ПВО. По состоянию на 10.20 тревога продолжается.

Массовая воздушная тревога 11 октября

Во вторник с утра, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога. Первоначально сообщалось о запусках ракет из Ту-95 из Каспийского направления. Около 10:00 российская армия запустила еще десять ракет, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Людей просят не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях. В частности , над Киевщиной были сбиты две ракеты.

Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и дронами-камиказде.

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