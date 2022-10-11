У Рівному та Кривому Розі повідомляють про вибухи: пройдіть до укриття

Усім жителям рекомендовано пройти до укриття через ракетну небезпеку.

Сьогодні вранці, 11 жовтня, під час оголошення повітряної тривоги у Ріному пролунав вибух. За попередньою інформацією, спрацювала ситсема протиповітряної оборони. Також ЗМІ про вибухи повідомляють у Кривому Розі, що в Дніпропетровській області.

Усім жителям рекомендовано пройти в укриття.

Зазначимо, що офіційного підтвердження вибухів від влади наразі немає.

Нагадаємо, місцеві регіональні телеграм-канали Одещини повідомили про вибух в області і здіймання клубів чорного диму.

Як вже повідомлялось, в Україні зранку 11 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають майже у всіх областях країни. Сьогодні зранку російська армія атакувала Ладижиську ТЕС у Вінницькій області дронами-каміказде.

Ракетна атака Росії по Україні

Напередодні, 10 жовтня, РФ завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Запоріжжю, Харкову, Львову, Тернополю, Дніпру та іншим населених пунктах. Окупанти випустили по Україні 83 ракети, 43 з них збито. Сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві.

Внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.

За 10 жовтня росіяни випустили ракет і безпілотників по Україні на $400–700 мільйонів.

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