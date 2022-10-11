Во Львове раздались взрывы

По состоянию на 12:30 известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области.

Сегодня, 11 октября, около 12:00 во время воздушной тревоги во Львове прозвучало несколько взрывов.

Жители города в одном из районов заметили поднимающиеся в небо черные клубы дыма.

По словам львовян, в центре города снова исчезла электроэнергия, есть перебои со связью и интернетом.

Информацию о взрывах подтвердил мэр города Андрей Садовый.

"Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией", — проинформировал он.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, Россия нанесла снова удар по объекту энергетики во Львовской области.

"Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи", — отметил глава области.

Он добавил, что во Львове и области возможны перебои с электроснабжением.

"По завершении тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы энергосети. Находитесь в укрытии, угроза еще продолжается", — подчеркнул Козицкий.

Позже глава Львовщины уточнил, что по состоянию на 12:30 известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала.

В 12:43 мэр Львова сообщил, что ракета попала по объекту критической инфраструктуры Львова. Часть города снова без электроснабжения.

"В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии. Также перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города. Просьба ко всем сделать небольшой запас воды. В течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении", - отметил Садовый.

Обстрел Львова 10 октября

Накануне, 10 октября, во Львове в результате взрыва была временно приостановлена работа городских ТЭЦ, не работала треть светофоров.

Первый обстрел Львова был зафиксирован около 9 часов утра. Около 11 утра Львов вторично атаковали российские ракеты.

Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, Россия выпустила за этот день 15 ракет по Львовской области, 7 из них системы ПВО сбили, 8 — попали в энергетические подстанции. Во многих районах города и районах области исчезли электро- и водоснабжение, а также связь и интернет.

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