Україна повернула тіла 62 воїнів, серед них захисники з Оленівки

В Україну повернули 62-х полеглих героїв.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні Україна повернула тіла героїв. Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки", - повідомили в Міністерстві реінтеграції.

Нагадаємо, що частину полонених захисників Маріуполя російські окупанти утримували у колонії в Оленівці на окупованій території Донецької області. У ніч проти 29 липня на території колонії у селищі Оленівка пролунав вибух. Внаслідок теракту в Оленівці загинув щонайменше 41 український військовослужбовець.

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