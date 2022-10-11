Арестович спрогнозировал, сколько еще Россия сможет обстреливать ракетами Украину

Он отмечает, что такой прогноз оправдается только при "умном использовании".

Советник Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, сколько еще у России ракет, чтобы обстреливать Украину.

В разговоре с Марком Фейгиным он отметил, что при разумном использовании ракет в России хватит до весны. "Умное использование – это 5-10 ракет в сутки. 5-10 мы легко сбиваем. Подобных ударов они могут повторить 2-3, но это может стать системой", – заявил Арестович.

Он традиционно призывает сохранять спокойствие. "Бояться, что они уничтожат нашу энергетическую систему, снесут центры принятия решений, военные составы — бесполезно", — убеждает советник Офиса президента.

Напомним, что ранее Арестович рассказал об успехах ВСУ на фронте. Мол они подошли близко к Сватово Луганской области. Однако россияне еще пытаются воевать за этот город, а именно не оставляют попыток контратаковать.

А также рассказал, что этой ночью может повториться массированный ракетный удар по Украине, который был утром 10 октября.

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