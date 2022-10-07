Стаття New York Times не допомогла пропагандисту Дугіну уникнути санкцій ЄС: деталі

Рада Європейського Союзу 6 жовтня ввела санкції проти 30 фізичних та 7 юридичних осіб з РФ через ескалацію агресії Росії проти України.

Про це йдеться у пресрелізі Ради.

Крім того, ЄС розширив критерії переліку визначення тих, хто сприяє обходу санкцій ЄС.

"У відповідь на останню ескалацію російської агресії проти України та кричуще порушення Статуту ООН ми вводимо санкції до додаткових фізичних та юридичних осіб, які підтримують, сприяють або отримують вигоду від незаконних дій Росії. Сюди входять ті, хто організував ці фіктивні "референдуми", високопосадовці в Міністерстві оборони Росії та відомі діячі пропаганди, які поширюють дезінформацію. Наша непохитна підтримка України та принципів Статуту ООН і міжнародного права триватиме. Ми знову закликаємо Росію припинити її нищівну та безглузду агресію", – сказав Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Деякі з підсанкційних осіб, зіграли роль в організації незаконних фіктивних "референдумів", проведених у частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

Інші – представники оборонного сектору , як-от найбільший акціонер виробника зброї АТ "Концерн Калашников" Алан Лушніков і заступники міністра оборони РФ.

Нарешті, список включає осіб, які є частиною кремлівської пропагандистської мережі, як-от російський пропагандист Олександр Дугін і співаки Юлія Чичеріна та Микола Расторгуєв.

Що за стаття

Зазначимо, що незадовго до запровадження санкцій в американському виданні The New York Times вийшла дивна стаття про те, що українська сторона може бути причетною до вибуху під Москвою в серпні, під час якого загинула Дар'я Дугіна, донька головного ідеолога так званого "руского міра" Олександра Дугіна.

Американське видання вирішило поставити під сумнів чітку позицію України щодо непричетності до вбивства Дугіної, посилаючись на "анонімні джерела" в американській розвідці. Жодних прізвищ американських високопосадовців журналісти не назвали.

Та й сама суть статті зводилася до того, що мовляв українці роблять, що хочуть, і не розповідають США про свої плани, тоді як Штати надають Києву всю необхідну розвідінформацію. Такий тон статті викликав підозру в українському сегменті Мережі, що стаття може бути замовною. Але підтверджень цього немає.

Хто такий Олександр і Дар'я Дугіни

Олександр Дугін - відомий російський "політолог" і неофашист. Його погляди, які становлять собою суміш конспірології, езотерики, неофашизму, євразійства, метання від праворадикального до ліворадикального російського націоналізму, називають доктриною так званого "русского мира".

Дугін був одним з найактивніших прихильників "Новоросії" у 2014 році і закликав до подальшої незаконної анексії українських територій. "Вбивати, вбивати, вбивати", - говорив він про українську владу. Саме існування України пропагандист називав "помилкою".

Дар'я Дугіна, як і її батько, займалася журналістикою, "філософією" та "політологією" - а по суті російською пропагандою. У липні 2022 року вона була включена до списків санкцій Великої Британії.

Фото: Telegram-канал Mash