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Залужний: Не маємо права перекласти цю війну на наших дітей

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Залужний: Не маємо права перекласти цю війну на наших дітей

Фото: Офіс президента України

Залужний підбадьорив українців і запевнив, що ми можемо знищити ворога.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українці не мають права перекласти цю війну на наступні покоління, тому потрібно нищити ворога "тут і зараз".

Про це він написав у Тwitter.

Залужний підкреслив, що в Україні триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. 

"Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що 6 жовтня Валерій Залужний обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі оперативну обстановку на фронті. Залужний з Міллі також мали розмову щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою. 

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