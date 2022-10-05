США вважають, що за вбивством Дугіної стоять українці — NYT

Американське видання вирішило поставити під сумнів чітку позицію України щодо непричетності до вбивства Дугіної, посилаючись на "анонімні джерела".

Розвідувальні служби Сполучених Штатів нібито вважають, українська сторона може бути причетною до вибуху під Москвою в серпні, під час якого загинула Дарія Дугіна, донька відомого російського пропагандиста, головного ідеолога так званого "руского міра".

Про це пише The New York Times з посиланням на свої неназвані джерела.

Офіційно Сполучені Штати заявили, що не брали участі в атаці, не надавали ані розвідувальні дані, ані іншу допомогу.

Американські офіційні особи заявили журналістам, що не знали про операцію заздалегідь і були б проти вбивства, якби з ними проконсультувалися. Після цього американські офіційні особи нібито застерегли українських чиновників.

За інформацією видання, минулого тижня в уряді США оприлюднили уважну оцінку участі України, про яку раніше не повідомлялося. Україна заперечила причетність до вбивства відразу після нападу, і високопосадовці повторили ці заперечення, коли їх запитали про оцінку американської розвідки.

Хоча Росія не помстилася конкретно за вбивство, Сполучені Штати стурбовані тим, що такі атаки мають велике символічне значення, хоч і не мають прямого впливу на полі бою. Нібито такі атаки можуть спровокувати Москву завдати ударів у відповідь по українських високопосадовцях.

"Американські чиновники були розчаровані відсутністю прозорості України щодо своїх військових і таємних планів, особливо на території Росії", — пишуть в NYT.

З початку війни українські спецслужби продемонстрували здатність проникати в Росію для проведення диверсій. Однак убивство Дугіної, на думку авторів статті, було б однією з найсміливіших операцій на сьогоднішній день.

Деякі американські офіційні особи підозрюють, що батько Дугіної, Олександр Дугін, російський ультранаціоналіст, був справжньою метою операції, і що оперативники, які проводили її, вважали, що він буде в машині зі своєю донькою.

Журналісти називають Олександра Дугіна "одним із найвідоміших голосів Росії, які закликали Москву посилити війну проти України". Хоча насправді мало хто з українців знав про існування цього "фріка".

Американські офіційні особи-співрозмовники видання, не уточнили, хто саме з української влади санкціонував операцію, хто здійснив напад і чи президент Володимир Зеленський знав про це.

Офіційні особи США не сказали, хто в американському уряді виносив застереження або кому в українському уряді вони були надіслані. Якою була відповідь України, невідомо.

Відповідаючи на запитання про оцінку розвідки США, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повторив заперечення української влади причетності до вбивства Дугіної.

"Знову ж таки, я підкреслю, що будь-яке вбивство під час війни в тій чи іншій країні повинно нести з собою якесь практичне значення", — сказав Подоляк в інтерв’ю The New York Times у вівторок. "Воно має виконувати якусь конкретну мету: тактичну чи стратегічну. Дугіна, не є тактичною чи стратегічною метою для України".

У статті вказують, що Вашингтон занепокоєний що Росія може розглядати подальші кроки для посилення війни, зокрема шляхом вбивства відомих українських лідерів. Зокрема, що Зеленський стане головною мішенню російських груп вбивць, як він був на початку війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до вбивства Дар'ї Дугіної.

Автомобіль доньки російського "філософа" Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "руского міра" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня. 29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці.

За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але останньої миті він пересів до іншого автомобіля.

За традицією, ФСБ заявила, що до цієї гучної справи причетні українські спецслужби, а виконавицею нібито стала 43-річна українка, яка приїхала до Росії зі своєю донькою та від липня відстежувала Дугіну. За даними пропагандистів, українка разом із донькою після вбивства начебто виїхала до Естонії.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної. "Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він, додавши, що вбивство доньки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.